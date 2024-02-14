Gönül Dağı 127. bölüm 2. fragman: Kasabadan ayrılıp tarih yazdılar! "İlk olacak..." Her Cumartesi TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan Gönül Dağı dizisi, yeni bölümüyle izleyicileri sevindirecek. Diziden yeni fragman geldi. Taner, Ramazan ve Veysel sonunda başardı. Tarihe geçecekler…

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TRT 1'in kalpleri fetheden dizisi Gönül Dağı, son bölümüyle yine izleyicileri etkilemeyi başardı.

Anadolu insanının samimi hikayelerinden esinlenen dizi, her bölümüyle ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Gönül Dağı tutkunları, bakın yeni bölümde neler yaşanacak…

Sonunda roketi uçurdular

Kenan ve Elif'in bebeği tüm kasabalılara yayıldı. Artık herkes bir bebekleri olacağını biliyor.

Yasemin'den kurtulduktan sonra roket çalışmalarına başlayan amcaoğulları, yeni bir yöntem denemeye karar verdiler.

Bu kez oldu, roket uçtu. Amcaoğulları sevinçten çıldıracak. İşte Gönül Dağı 127. bölüm 2. fragman...