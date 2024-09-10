TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni sezonuyla izleyicisiyle buluştu.
Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizi, yine sıcacık Anadolu hikayelerini ekrana taşımaya devam ediyor.
Başrollerini Berk Atan, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun paylaştığı dizi, izleyicileri derinden etkileyen olaylarıyla büyük beğeni topluyor.
Yeni sezonun ilk bölümü, reyting rekorlarını altüst etti! Dizinin yeni bölümü heyecanla beklenirken yeni fragman yayınlandı.
MUAMMER GELDİ
Dizinin yeni bölüm fragmanında Adile’nin bebeğinin ismi belli oluyor. Ciritçi Abdullah, bebeğe Muammer ismini okuyor.
Öte yandan amcaoğullarının Taner’in babası İrfan’ı arama çalışmaları devam ediyor. Bakalım İrfan ortaya çıkacak mı?
İşte Gönül Dağı 144. bölüm 2. fragman...