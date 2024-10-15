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Gönül Dağı 149. bölüm 2. fragman: Cenaze kalkıyor!

Gönül Dağı 149. bölüm 2. fragman: Cenaze kalkıyor! TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, yeni bölüm fragmanıyla yine duygusal anlar yaşattı. Gedelli’de cenaze kalkıyor. Bakın Taner ne yapacak! İşte Gönül Dağı 149. bölüm 2. fragman…