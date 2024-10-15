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TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, son bölümüyle büyük ilgi gördü.
Başrollerinde Berk Atan, Hazal Çağlar, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun yer aldığı dizinin senaryosunu Simge İçten ve Beyzanur Sevimli yazıyor.
Anadolu’nun derinliklerinden gelen samimi hikayeleri ustaca anlatan Gönül Dağı, her bölümüyle izleyicilere duygusal anlar yaşatıyor.
Diziden yeni fragman geldi. Bakın yeni bölümde neler olacak…
İRFAN ÖLDÜ MÜ?
Dizinin yeni bölümünde İrfan ve ailesiyle birlikte trafik kazası geçiriyor. Fragmanda cenaze sahnesi dikkat çekti.
Taner, babasına kavuşamadan kaybediyor. Peki, İrfan öldü mü? İşte Gönül Dağı 149. bölüm 2. fragman...