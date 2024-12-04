Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

TRT 1’in sevilen yapımı Gönül Dağı, Anadolu’nun samimi hikayelerini izleyiciyle buluşturmaya devam ediyor. Gedelli kasabasının huzur dolu atmosferinde geçen dizi, her hafta olduğu gibi son bölümüyle de izleyenlerden tam not aldı.

Başrollerini Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Hazal Çağlar’ın paylaştığı dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Yeni bölümün yine reytinglerde zirveye oynaması bekleniyor.

GELİN YOK OLDU

Dizinin yeni bölüm fragmanında Selami ve amcaoğulları eşleri ile birlikte Tokat'ta düğüne gidiyor.

Ancak büyük bir sorun var; gelin ortada yok! Dizinin yeni bölümü izleyiciyi kahkahaya doyuracak.

İşte Gönül Dağı 156. bölüm fragmanı...