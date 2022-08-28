Gönül Dağı 3. sezon fragmanı yayınlandı! Gönül Dağı yeni sezon ne zaman başlıyor?

Gönül Dağı 3. sezon fragmanı yayınlandı! Gönül Dağı yeni sezon ne zaman başlıyor?

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin 3. sezon tanıtımı yayınlandı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, başladığı ilk günden itibaren izleyicilerin gönlünde taht kurdu.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekilen diziden sevindiren bir haber geldi.

Gönül Dağı 3. sezon ilk bölüm fragmanı yayınlandı.

Cumartesi akşamları TRT 1 ekranında yayımlanan sevilen dizi Gönül Dağı sezon finalinde Taner'in eşi olan Dilek, Gönül Dağı'nda kayalıkların yuvarlanması nedeniyle hayatını kaybetmiş. Gülsim Ali İlhan diziye veda etmişti.

Dizinin 3. sezon tanıtım fragmanın yayınlanmasıyla beraber ne zaman başlayacağı da açıklandı.

Peki Gönül Dağı yeni sezon ilk bölüm ne zaman hangi tarihte ekrana gelecek?

Gönül Dağı 3. sezon yayın tarihi belli oldu. TRT 1 ekranında yayımlanan sevilen dizi Gönül Dağı 3. sezonu 3 Eylül Cumartesi akşamı başlayacak.

Dilek geri mi dönüyor?

Yeni bölüm merakla beklenen dizinin yeni sezon ilk bölümünde acı bir şekilde ölerek veda eden Dilek'in bazı sahneleri yer alacak.

Gönül Dağı 3. Sezon İlk Tanıtım