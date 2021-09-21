Gönül Dağı 33. bölüm 2. fragmanı: Yaşamak başlı başına bir delilik değil mi Asuman?

Gönül Dağı 33. bölüm 2. fragmanı: Yaşamak başlı başına bir delilik değil mi Asuman?

Gönül Dağı yeni sezonu ile ekrana yeniden "Merhaba" derken, diziden yeni bölüm öncesi fragman geldi. Yayınlanan fragmanda, Ramazan'ın Asuman'a olan sözleri dikkati çekti.

TRT ekranlarında yayınlanan ve herkesin kalbine dokunan Gönül Dağı dizisi, yeni sezonunda da reyting rekorları kırıyor.

Dizi yeni sezonda oyuncu kadrosunu korumayı başarırken, Dilek ve Taner dışında Ramazan ve Asuman'ın aşkı herkesin dikkatini çekti.

Aşkından vazgeçmeyen Ramazan sevginin en güzel halini anlatırken, onun için memleketten ayrılmayan Asuman ise diziye ayrı bir renk kattı.

Yeni sezonda hem güldüren hem de ağlatan sahnelerin yer aldığı diziden, 33. bölüme özel 2. fragman yayınlandı.

Yayınlanan yeni fragmana Ramazan'ın Asuman'a, "Yaptığım şey delilik belki. Ama yaşamak dediğin şey başlı başına bir delilik değil mi?

Biz bir şeyleri göze almayacaksak Asuman, bunun adına sevgi denir mi?" sözleri damga vurdu. İşte Gönül Dağı 33. bölüm 2. fragmanı...

Gönül Dağı 33. bölüm 2. fragmanı VİDEO

GÖNÜL DAĞI'NA VEDA EDENLER

Dizinin son 10 bölümünde Fadime karakterine hayat veren Cemre Melis Çınar, ikinci sezon öncesi ekibe veda etti.

Serdar karakterini canlandıran Utku Ateş yine diziye veda eden bir diğer isim oldu.