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    Gönül Dağı 34. bölüm ön izleme: Ramazan ben yapamayacağım...

    Gönül Dağı'nın yeni bölümü bu akşam ekranlarda olacak ancak bölüm öncesi ön izleme yayınlandı. Yayınlanan ön izlemede Ramazan'ın Asuman'ı kaçırdığı için gözaltına alındığı görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 02.10.2021 - 17:20
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    Gönül Dağı 34. bölüm ön izleme: Ramazan ben yapamayacağım...

    Başrollerinde Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın yer aldığı Gönül Dağı, TRT'nin en iddialı dizileri arasında bulunuyor.

    Yayınladığı günden beri konusu ve oyuncu kadrosu ile beğenilen diziden, yeni bölüm öncesi ön izleme yayınlandı.

    Yayınlanan ön izlemede; Ramazan'ın Asuman'ı kaçırdığı için gözaltına alındığı ve oldukça üzgün olduğu görüldü.

    33. bölümde Ramazan, Asuman'ı kaçırmış ancak Asuman evlenmeyeceğini söyleyerek geri dönmüştü.

    Bunun üzerine yıkılan Ramazan, yayınlanan son fragmanda ise kasabayı terk etmeye karar verdi. İşte Gönül Dağı 34. bölüm ön izleme...

    Gönül Dağı 34. bölüm ön izleme İZLE

    Gönül Dağı 34. bölüm ön izleme: Ramazan ben yapamayacağım... #1

    GÖNÜL DAĞI'NA VEDA EDENLER

    Dizinin son 10 bölümünde Fadime karakterine hayat veren Cemre Melis Çınar, ikinci sezon öncesi ekibe veda etti.

    Serdar karakterini canlandıran Utku Ateş yine diziye veda eden bir diğer isim oldu.

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