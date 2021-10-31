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- Gönül Dağı 39. bölüm fragmanı: Çocukluğum gidiyor, anılarım, her şeyim gidiyor!
Gönül Dağı 39. bölüm fragmanı: Çocukluğum gidiyor, anılarım, her şeyim gidiyor!
- Haber Merkezi
- 31.10.2021 - 10:02
Unutulmaz aşkların hikayesini konu alan ve Anadolu'nun farklı kültürlerine aynı anda yer veren TRT 1 ekranlarının rekortmen dizisi Gönül Dağı, ikinci sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.
Başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali İlhan ve Ecem Özkaya'nın yer aldığı Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisi, 30 Ekim Cumartesi akşamı yayınlanan 38. bölümüyle de izleyicisinden tam not almayı başardı.
Çekimleri Eskişehir Sivrihisar'da sürdürülen Gönül Dağı dizisinin merakla beklenen 39. bölüm fragmanı yayınlandı.
Cumartesi günlerine damgasını vuran dizinin yayınlanan fragmanına, Dilek ile Taner'in ayrılığı damga vurdu.
Dilek, ''Biz gidiyoruz'' dedikten sonra çekip giderken Taner'in, ''Gidiyor, çocukluğum gidiyor. Anılarım gidiyor, her şeyim gidiyor. Dilek gidiyor Dilek!'' diyerek ağlaması yürekleri sızlattı. İşte Gönül Dağı 39. bölüm fragmanı...
Gönül Dağı 39. Bölüm Fragmanı VİDEO