Gönül Dağı 40. bölüm 2. fragmanı: İzzet Altınmeşe, Dilek ve Taner'in düğününe geldi!

Gönül Dağı'nın yayınlanan 40. bölüm 2. fragmanında; Dilek ve Taner'in düğününün yapıldığı görülürken, sesi kısılan Selami'nin yerine ise sahneye İzzet Altınmeşe çıktı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi geçtiğimiz hafta, Türkiye - Cebelitarık maçı nedeniyle yayınlanmadı.

Çekimleri Sivrihisar'da yapılan başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali İlhan ve Ecem Özkaya'nın yer aldığı Köprü Film imzalı Gönül Dağı, bu hafta ekranda olacak.

İzleyenlerin gönlünde taht kuran ve zaman zaman seyircisini ağlatan dizi, 40. bölümüyle ekranlara gelecek.

Dizinin yeni bölümü öncesi yayınlanan fragmanında; Dilek ve Taner'in mutlu sona ulaştığı ve düğünlerinin yapıldığı görüldü.

Düğünde eğlenceli anlar yaşanırken, sahneye çıkması beklenen Selami'nin sesinin kısılması işleri karıştırdı.

Selami sesi kısıldığı için sahneye çıkamazken, Taner ve Dilek'e en büyük sürpriz İzzet Altınmeşe'nin düğüne gelmesi oldu.

İzzet Altınmeşe'yi gören amcaoğulları şaşkınlığını gizleyemezken, usta isim eğlenceli şarkılarını seslendirdi. İşte Gönül Dağı 40. bölüm 2. fragmanı...

Gönül Dağı 40. bölüm 2. fragmanı İZLE

GÖNÜL DAĞI 39. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Dilek'in Halime'ye bağırmasının ardından herkes şoke olurken, Halime daha fazla dayanamadı ve bayıldı. Halime hastaneye kaldırılırken, Dilek ve Gülsüm Öğretmen ise kasabayı terk etme kararı aldı. Dilek kasabadan ayrılmadan önce Taner'le yüzleşti ve yollarını ayırdı.

O anlarda ağlayan ikili, seyirciye duygusal anlar yaşattı. Bu ayrılıkla yıkılan Taner, Dilek'in gitmesine izin vermedi ve onu yeniden evlenmeye ikna etti. Ramazan ve Asuman uzun bir süre sonra yeniden karşılaşırken, kafası karışan Doktor Kenan Muammer ve Döndü'nün evine geldi.