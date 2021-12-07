Gönül Dağı 43. bölüm 2. fragmanı: Asya Ramazan'a kaçtı, Asuman hayallerde kaldı!

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın 43. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda, daha fazla dayanamadığını söyleyen Asya, Ramazan'a kaçarken Ramazan'ın uzaklara dalıp hüzünlenmesi dikkati çekti.

Anadolu'nun farklı kültürlerine aynı anda yer veren ve unutulmaz aşkların hikayesini konu edinen TRT 1'in reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisi, her bölümüyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali İlhan ve Ecem Özkaya'nın yer aldığı Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisi, 4 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanan 42. bölümüyle de izleyicisinden tam not almayı başardı.

Çekimleri Eskişehir Sivrihisar'da sürdürülen ve cumartesi günlerine damgasını vuran Gönül Dağı dizisinin son bölümü, hem eğlenceli hem de üzücü anlara sahne oldu.

Dizinin merakla beklenen 43. bölümünden 2. fragman da yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Abdullah dede ile dertleşen Doktor Kenan, Veysel'in aklını karıştırdığını söyledi.

Asya'nın abisinin "Ben evden kaçtım enişte. Ben nereye giderim ki? Beni döverler, kandırırlari dolandırırlar. Ya kötü yola düşersem?'' sözleri, yüzleri güldürdü.

Asya'nın abisini eve getiren Ramazan, annesinin tepkisiyle karşılaştı. Annesi, ''Ne işi var bu adamın burada?'' sorusu üzerine Asya'nın abisi, ''Evin tüm işini ben yapıyorum. evin kızı ben oldum resmen.'' dedi.

Öte yandan Zahide ve Sefer,, kendilerine uygun bir ev buldu ve geçimlerini köfte ekmek satarak sağlamaya başladılar.

Mezarcı İlyas'ın kızı Asya, Ramazan'a, ''Ben daha fazla dayanamadım, sana kaçtım.'' derken Ramazan şaşkınlık yaşadı.

Ardından uzaklara dalıp giden Ramazan'ın yüz ifadesi yürekleri burktu. İşte Gönül Dağı 43. bölüm 2. fragmanı...

Gönül Dağı 43. Bölüm 2. Fragmanı VİDEO