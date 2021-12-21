Gönül Dağı 45. bölüm 2 fragmanı: Sefer'in hastalığını öğrenen Zahide, onu terk etti!

Gönül Dağı 45. bölüm 2 fragmanı: Sefer'in hastalığını öğrenen Zahide, onu terk etti!

Gönül Dağı'nın yayınlanan son fragmanında; Aysa ve Ramazan'ın bir oyun için yeniden bir araya geldiği görüldü. Hastalığı nedeniyle unutkanlıklara başlayan Sefer'in kasetini ise Zahide dinledi.

TRT 1 ekranlarının en sevilen ve reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisi, yeni bölümleriyle devam ediyor.

Dizinin son yayınlanan bölümünde; Sefer'in hastalığını saklama çabası dikkati çekerken, Veysel ve Doktor Kenan'ın arasındaki ipler ise iyice gerildi.

Taner'in uçan araba hayalleri suya düşerken, pes etmek istemedi ve amcaoğullarıyla yeni bir proje için kolları sıvadı.

Geçtiğimiz haftanın en sevindiren haberi Ramazan ve Asuman'ın barışması olurken, dizi bu gelişmelerle sona erdi.

1 Ocak Cumartesi günü ekrana gelmeye hazırlanan dizinin yayınlanan yeni fragmanında da; Zahide'nin hamile olduğunu tüm aileye söylediği görüldü.

Gülşıl, Ramazan'ın Asuman'la olan mesajlaşmalarını yanlış anladı ve onun Asya'ya aşık olduğunu söyledi.

Ramazan bunun karşısında şoke olurken, Zahide ise Sefer'in unutmamak için doldurduğu kaseti dinledi ve hastalığını öğrendi. İşte Gönül Dağı 45. bölüm 2 fragmanı...

Gönül Dağı 45. bölüm 2 fragmanı İZLE