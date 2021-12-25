Gönül Dağı 45. bölüm ön izleme: Ramazan mesaj atınca Asuman'ın telefonunda ilahi mi çalıyor?

Gönül Dağı'nın yayınlanan son ön izlemesinde; Asuman ve Ramazan'ın arasındaki mesajlaşmalar herkesi gülümsetti. Ramazan'ın annesi Günşıl ise mesajlaşmaları yanlış anladı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde, heyecan ve eğlenceli anlar hız kesmiyor.

Her Cumartesi yeni bölümüyle ekranda olan dizi, bu akşam 45. bölümle seyircisinin karşısına çıkacak.

Dizinin yayınlanan ön izlemesinde; Ramazan ve Asuman'ın arasının düzeldikten sonra aşklarının tüm hızıyla devam ettiği görüldü.

Ramazan ve Asuman'ın komik mesajlaşmaları dikkati çekerken, Ramazan'ın annesi Günşıl ise her şeyi yanlış anladı.

Ramazan'ın hayatında başka biri olduğunu düşünen Günşıl, Asuman'ı tamamen unuttuğuna inandı.

Günşıl olayları yanlış anlarken, birbirinden uzak olan Ramazan ve Asuman ise aynı gökyüzüne bakmak için çatıya çıktı.

Hem duygusal hem de keyifli anların ekrana geleceği Gönül Dağı, yine reytinglerde zirveden inmeyecek gibi duruyor. İşte Gönül Dağı 45. bölüm ön izleme...

Gönül Dağı 45. bölüm ön izleme İZLE