Euro
12.4395
-3.06%
Dolar
10.9914
-2.64%
Altın
638.3310
-2.79%
Borsa
1,891.28
4.76%
Bitcoin
592.541
-2.44%
BTXN Coin
37.83
0.39%
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 11 C

    Gönül Dağı 45. bölüm ön izleme: Ramazan mesaj atınca Asuman'ın telefonunda ilahi mi çalıyor?

    Gönül Dağı'nın yayınlanan son ön izlemesinde; Asuman ve Ramazan'ın arasındaki mesajlaşmalar herkesi gülümsetti. Ramazan'ın annesi Günşıl ise mesajlaşmaları yanlış anladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2021 - 16:44
    • Güncelleme : 25.12.2021 - 16:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gönül Dağı 45. bölüm ön izleme: Ramazan mesaj atınca Asuman'ın telefonunda ilahi mi çalıyor?

    TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde, heyecan ve eğlenceli anlar hız kesmiyor.

    Her Cumartesi yeni bölümüyle ekranda olan dizi, bu akşam 45. bölümle seyircisinin karşısına çıkacak.

    Dizinin yayınlanan ön izlemesinde; Ramazan ve Asuman'ın arasının düzeldikten sonra aşklarının tüm hızıyla devam ettiği görüldü.

    Ramazan ve Asuman'ın komik mesajlaşmaları dikkati çekerken, Ramazan'ın annesi Günşıl ise her şeyi yanlış anladı.

    Ramazan'ın hayatında başka biri olduğunu düşünen Günşıl, Asuman'ı tamamen unuttuğuna inandı.

    Günşıl olayları yanlış anlarken, birbirinden uzak olan Ramazan ve Asuman ise aynı gökyüzüne bakmak için çatıya çıktı.

    Hem duygusal hem de keyifli anların ekrana geleceği Gönül Dağı, yine reytinglerde zirveden inmeyecek gibi duruyor. İşte Gönül Dağı 45. bölüm ön izleme...

    Gönül Dağı 45. bölüm ön izleme İZLE

    Gönül Dağı 45. bölüm ön izleme: Ramazan mesaj atınca Asuman ın telefonunda ilahi mi çalıyor? #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir