Gönül Dağı 46. bölüm fragmanı: Elif ile Kenan yakınlaştı, Asuman ve Ramazan yine ayrıldı!

Gönül Dağı 46. bölüm fragmanı: Elif ile Kenan yakınlaştı, Asuman ve Ramazan yine ayrıldı!

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nın 46. bölüm fragmanı yayınlandı. Sevilen dizinin 46. bölüm fragmanında, Doktor Kenan ile Elif yakınlaşırken Asuman ve Ramazan'ın yine ayrıldığı görüldü.

Anadolu'nun farklı kültürlerine aynı anda yer veren ve unutulmaz aşkların hikayesini konu edinen TRT 1'in reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisi, her bölümüyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali İlhan ve Ecem Özkaya'nın yer aldığı Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisi, 25 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanan 45. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Çekimleri Eskişehir Sivrihisar'da sürdürülen ve cumartesi günlerine damgasını vuran Gönül Dağı dizisinin son bölümü, izleyiciler tarafından tam not aldı.

Dizinin merakla beklenen 46. bölüm fragmanı ise son bölümün hemen ardından yayınlandı. Gönül Dağı'nın yeni bölüm fragmanında, Doktor Kenan, Ciritçi Abdullah'a, ''Gönül Dağı'nın sırrı nedir? İnsanlar burada hep aşık mı olur?'' sorusunu sorar.

Ciritçi Abdullah ise, ''Sen bana dağın sırrını sormuyorsun evlat, gönlün sırrını soruyorsun.'' diye cevap verir. Ardından Doktor Kenan ile Hemşire Elif'in yakınlaşmaya başladığı görülür.

Öte yandan Döndü, oğlu Ramazan'a ne yapıp edip Asya'yı tiyatroda oynamak için ikna etmesini ister. Ramazan da Asya'nın gönlünü almak için ona hediye verir.

Asuman ile Ramazan'ın yollarının bir kez daha ayrıldığı görülür. Ramazan, ''Asuman bana kırıldı herhalde ya. Dün geceden beri telefonlarımı açmıyor.'' derken Asuman Ramazan'a bir kaset bırakıp gider. İşte Gönül Dağı 46. bölüm fragmanı...

Gönül Dağı 46. Bölüm Fragmanı VİDEO

GÖNÜL DAĞI 45.BÖLÜMDE NELER ODU?

SNK Havacılık ile görüşmesinden eli boş dönen Taner, varını yoğunu ortaya koyup kendi şirketini kurar ve amcaoğullarıyla birlikte yeniden icat işlerine girişirler. Kendi işlerinin patronu olmalarını sağlayan bu şirket amcaoğullarını nasıl maceralara sürükleyecektir?

Asuman ve Ramazan aşkı tam gaz devam ederken gizlice mesajlaşmaları iyice dikkat çekmeye başlamıştır. Ramazan'ın kiminle mesajlaştığına dair herkesin ayrı bir fikri vardır. Tam da bu sırada oluşan bir aksilik Ramazan'ı hiç istemediği bir duruma sürükler. Bu durum Ramazan'ın nasıl bir hata yapmasına sebep olacaktır?

Öte yandan Arif'in yıllar sonra dönmesi Elif'i sarsarken Zeynep'in ise öfkelenmesine neden olur. Bu beklenmeyen olay karşısında geçmişi ile vicdanı arasında sıkışıp kalan Elif, ne yapacağını şaşırmış haldedir. Geldiği onca yolun sonunda Arif, yıllar evvel terkettiği kızlarının gönlünü almayı başarabilecek midir?