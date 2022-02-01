Gönül Dağı 50. bölüm 2. fragmanı: Dilek bayıldı, yoksa hamile mi?

Gönül Dağı 50. bölüm 2. fragmanı: Dilek bayıldı, yoksa hamile mi?

Gönül Dağı'nın yayınlanan son fragmanında; Dilek'in bayıldığı görülürken, Mezarcı İlyas ise minibüs hattını geri verdi. Uçan arabayı büyük oranda tamamlayan amcaoğulları, ilk uçuş için hazırlandı.

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı, 5 Şubat Cumartesi günü yeni bölümü ile ekrana gelecek.

Her hafta seyirciyi ayrı bir maceraya sürükleyen dizinin başrollerinde; Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya ve Semih Ertürk yer alıyor.

Beğeni rekorları kıran ve birbirinden başarılı oyuncuları başrolünde toplayan dizinin yeni fragmanı ise görücüye çıktı.

Dizinin fragmanında; Dilek'in çalıştığı sırada bir baygınlık geçirdiği ve orada bulunan kadınlar tarafından muayene edildiği görüldü.

Dilek'i muayene eden ve karnını yoklayan kadınlar, "Kumlayacak bu kız, kumlayacak." dedi.

Dilek'in hamile olduğu anlaşılırken, amcaoğulları ise uçan arabayı görücüye çıkarmak için hazırlandı.

Uçan arabayı uçuran Ramazan bazı aksiliklere neden olurken, Mezarcı İlyas ise minibüs hattını Sefer'e geri verdi.

Hasta olan Sefer'in yokluğunda minibüs Selami'ye emanet edilirken, Veysel'in doğum gününde Elif Hemşire baygınlık geçirdi. İşte Gönül Dağı 50. bölüm 2. fragmanı...

Gönül Dağı 50. bölüm 2. fragmanı İZLE