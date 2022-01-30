Gönül Dağı 50.bölüm fragmanı: Ramazan senin kayınpeder hakkın rahmetine kavuşmuş!

Gönül Dağı'nın yayınlanan son fragmanında; Ramazan'ı gören kasabalı, "Ramazan senin kayınpeder hakkın rahmetine kavuşmuş. Haberin var mı?" diye sordu. Ramazan ise soluğu Asuman'ın yanında aldı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, Youtube üzerinden yeni fragmanını görücüye çıkardı.

Yayınlanan 50. bölüm fragmanında; Sefer'in iyileşmek için yeniden umutlanmaya ve adım atmaya karar verdiği görüldü.

Sefer ile bir yolculuğa çıkan Ciritçi Abdullah, "Rabbim senden emanetini alana kadar asla vazgeçmeyeceksin." dedi. Zahide ise yaşanan bu durumdan dolayı perişan oldu ancak Sefer'e olan desteğini esirgemedi.

Taner ve amcaoğulları şirketleri ve uçan arabaları için bir yatırımcı buldu. Bu yatırımcı, arabanın ön kısmının tamamlanmasını istedi.

Bunun akabinde yeniden işe koyulan ve artık köşeyi döndüklerini düşünen amcaoğulları, arabanın ön kısmını oluşturdu.

Ramazan cephesinde ise üzücü olaylar ardı arkasına gelmeye başladı. Kasabalı Ramazan'a, "Ramazan senin kayınpeder hakkın rahmetine kavuşmuş. Haberin var mı?" dedi.

Bunun üzerine Asuman'a koşan Ramazan, artık bittiğini söyledi ve "Bizden olmayacak." dedi. İşte Gönül Dağı 50.bölüm fragmanı...

Gönül Dağı 50.bölüm fragmanı İZLE