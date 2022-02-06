Gönül Dağı 51. bölüm fragmanı: Taner amcaoğullarından ayrıldı, Asuman ve Ramazan sonsuza kadar bitti!

Gönül Dağı dizisinin 51. bölüm fragmanında; Taner ile amcaoğullarının ayrıldığı görüldü. Öte yandan Asuman, Ramazan'a ''Git yuvanı kur. Bize bu dünyada vuslat yok.'' diyerek Ramazan'ı terk etti.

Unutulmaz aşkların hikayesini konu alan TRT 1'in reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisi, ikinci sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali İlhan ve Ecem Özkaya'nın yer aldığı Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisinin her bölümü ilgiyle izleniyor.

Çekimleri Eskişehir Sivrihisar'da sürdürülen Gönül Dağı dizisi, 5 Şubat Cumartesi akşamı yayınlanan 50. bölümüyle de izleyicisinden tam not almayı başardı.

Cumartesi günlerine damgasını vuran dizinin merakla beklenen 51. bölüm fragmanı ise son bölümün hemen ardından yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda; Ciritçi Abdullah ile konuşan Taner'in, ''Biz bir karar vermek zorunda kaldık dede. Yollarımızı ayırdık. Tam olmak istediğim yerdeyim, hem de burada, bozkırın ortasında ama ben çok değerli bir şeyimi kaybetmiş gibiyim.'' sözleri dikkati çekti.

Öte yandan babası, Asya'yı kasabanın zenginlerinden birine vereceğini söyler. Bunu duyan Ramazan, şaşkına döner.

Asya'nın Ramazan'a aşık olduğunu Asuman'ın, ''Git Ramazan, yuvanı kur. Bize bu dünyada vuslat yok Ramazan.'' diyerek Ramazan'ı terk etmesi fragmana damga vurdu. İşte Gönül Dağı 51. bölüm fragmanı...

Gönül Dağı 51. Bölüm Fragmanı VİDEO

GÖNÜL DAĞI 50. BÖLÜM ÖZETİ

Amcaoğullarına destek sağlanmasıyla, üzerlerindeki kasvet dağılmış haldedir. Yeniden motive olup kolları sıvayan amcaoğulları, uçan arabayı bitirip sunmak için hazırlıklara başlar. Her şeylerini adadıkları bu süreç, onları nasıl bir yolculuğa sürükleyecek?

Öte yandan Sefer ise hastalığının ilerlemesinin getirdiği yeni problemlerle umutsuzluğa kapılmış haldedir. Sefer'in umutsuz, kendini eve kapatmış hali herkesi çok üzerken, Ciritçi Abdullah duruma müdahale eder. Ciritçi Abdullah, Sefer'i bozkırda zeytin ağacı arayacakları bir yolculuğa çıkarırken bu yolculuk, Sefer üzerinde nasıl bir dönüşüme vesile olacak?