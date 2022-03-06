Gönül Dağı 55. bölüm fragmanı: Ramazan damatlığını giydi, Asuman tayinini isteyip şehri terk etti!

Gönül Dağı dizisinin 55. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Asya ile Ramazan'ın düğün hazırlıkları hızlanırken Ramazan'ın Asya ile evlenecek olmasına dayanamayan Asuman, tayinini istedi.

Yapımcılığını Ferhat Eşsiz'in, yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği TRT 1'in reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisi, ikinci sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu ve Ferdi Sancar'ın yer aldığı Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisinin her bölümü ilgiyle izleniyor.

Anlattığı hikayelerle içleri ısıtan ve çekimleri Eskişehir Sivrihisar'da sürdürülen Gönül Dağı dizisi, 5 Mart Cumartesi akşamı 54. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Cumartesi akşamlarına damga vuran dizi, son bölümüyle de izleyicilerden tam not aldı. Son bölümün hemen ardından dizinin 55. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu.

Yayınlanan fragmanda; Sefer'in beyin ameliyatı iyi geçti ancak eşi Zahide'yi unuttu. Ciritçi Abdullah'ın, ''İnsan unutandır kızım. En kadim hakikatimizdir bu. Geldiğimiz yeri unuttuk. Allah'a verdiğimiz sözleri unuttuk. İnsan beyni unutur ama kalbi unutmaz.'' sözleri Zahide'ye umut verdi.

Asya ile Ramazan'ın düğün günü gelip çatarken Taner'in, ''Müsteşar Hanım aradı. 'Sizi destekleyeceğiz' dedi.'' sözleri, sonunda Taner'in iş konusunda yüzünün güleceğine dair sinyalleri verdi.

Asya damatlığının başında hüzünlenirken Asuman babasına bu şehirden gitmek istediğini söyledi. Akabinde Asuman'ın Cemile'ye tayinini istediğini söyleyip sarıldığı ve arabasına binip gittiği görüldü. Tam o sırada Ramazan'ın bozkıra saldığı atı Yadigar, Asuman'ın arabasının önünü kesti.

Peki Asya ile Ramazan evlenebilecek mi? Asuman şehri terk mi edecek yoksa kararından vaz mı geçecek? İşte Gönül Dağı 55. bölüm fragmanı...

Gönül Dağı 55. Bölüm Fragmanı VİDEO