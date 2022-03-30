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Gönül Dağı 58. bölüm 2. fragmanı: Ramazan imam oldu, Asuman tesettürü ile seccede!

Gönül Dağı 58. bölüm 2. fragmanı: Ramazan imam oldu, Asuman tesettürü ile seccede!

Gönül Dağı'nın yayınlanan yeni bölüm fragmanında; Ramazan'ın imam olduğu ve cemaate namaz kıldırdığı görüldü. Ramazan'ı karşılayan kasabalı ise hep birlikte camiye geldi ve namaz kıldı.