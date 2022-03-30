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- Gönül Dağı 58. bölüm 2. fragmanı: Ramazan imam oldu, Asuman tesettürü ile seccede!
Gönül Dağı 58. bölüm 2. fragmanı: Ramazan imam oldu, Asuman tesettürü ile seccede!
Gönül Dağı'nın yayınlanan yeni bölüm fragmanında; Ramazan'ın imam olduğu ve cemaate namaz kıldırdığı görüldü. Ramazan'ı karşılayan kasabalı ise hep birlikte camiye geldi ve namaz kıldı.
- Haber Merkezi
- 30.03.2022 - 11:35
TRT 1 ekranlarının en sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni ve eğlenceli bölümleriyle seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor.
Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu dizinin başrollerini; Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertür ve Nazlı Pınar Kaya canlandırıyor.
Her bölümünde ayrı bir ders veren dizinin son fragmanında ise Ramazan coşkusunun yaşanmaya başlandığı görüldü.
Ramazan ayını karşılamaya hazırlanan kasabalı sevinç içerisinde eğlenceler düzenlemeye başladı.
Ramazan'ın imam olduğu Asuman dahil kadınların camiye gidip namaz kıldığı fragman, herkesi gülümsetti. İşte Gönül Dağı 58. bölüm 2. fragmanı...
Gönül Dağı 58. bölüm 2. fragmanı İZLE