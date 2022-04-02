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    Gönül Dağı 58. bölüm ön izleme: Gedelli'de Ramazan kokusu...

    Yayınlanan ön izlemede, Gedelli köyünde Ramazan-ı Şerif'in gelişi ve ilk teravih ekrana geldi. Köylülerin camide buluştuğu ve teravih kıldığı anlar, duygusal dakikalar yaşattı.
    • Haber Merkezi
    • 02.04.2022 - 16:24
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    Gönül Dağı 58. bölüm ön izleme: Gedelli'de Ramazan kokusu...

    TRT 1 yapımı Gönül Dağı dizisi, seyircilerini ikinci sezonda da ekrana kilitliyor.

    Başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali İlhan ve Ecem Özkaya'nın yer aldığı dizi, konusu ve oyuncu kadrosuyla reytinlerde de oldukça başarılı.

    Gönül Dağı, 2 Nisan Cumartesi akşamı, izleyicilere yine duygu dolu anlar yaşatmaya geliyor.

    Ramazan-ı Şerif'in huzurunu ekranlara taşıyan dizide, camide kılınan teravih namazı bölüme damgasını vurdu.

    Ramazan'ın kokusunu izleyicilere hissettiren Gönül Dağı 58. ön izlemede, "Alınlar secdeye gittikçe açılır gözlerdeki perde. Dudaklar dua'ya durdukça sökülür gönüllerimizin kiri,pası. Kimi memlekette begonya kokar ramazan, gül kokar ıtır kokar ama aslında hepsi aynı kokudur.. Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan" sözleri duyuldu.

    İşte Gönül Dağı 58. bölüm ön izlemesi...

    Gönül Dağı 58. Bölüm Ön İzleme VİDEO


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