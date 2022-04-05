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    Gönül Dağı 59. bölüm 2. fragmanı: Duyduk duymadık demeyin, Asuman ve Ramazan nişanlanıyor!

    Gönül Dağı'nın yayınlanan son fragmanında; Ramazan ve Asuman'ın nişanlandığı görüldü. Taner ve Zahide ise babalarına ne olduğuna dair meraka kapıldı ve gelişmeleri beklemeye başladı.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2022 - 21:11
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 21:44
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    Gönül Dağı 59. bölüm 2. fragmanı: Duyduk duymadık demeyin, Asuman ve Ramazan nişanlanıyor!

    TRT ekranlarının en sevilen dizisi Gönül Dağı'nın yeni ve heyecanlı bölümleri, Cumartesi günlerine damga vurmaya devam ediyor.

    Her bölüm farklı bir heyecanın yaşandığı dizinin son fragmanında; Taner'in aklının karıştığı ve babasını merak ettiği görüldü.

    Taner ve Zahide babalarının ölüp ölmediğini merak ederken, Elif'in evini ise Doktor Kenan aldı.

    Doktor Kenan ve Elif'in arasındaki aşkın iyice alevlenmeye başladığı görülürken, Ramazan ve Asuman ise mutlu sona ulaştı.

    Ramazan ve Asuman'ın yüzükleri takılırken, Seyfettin'in kasaba için çaldığı müzik herkesi duygulandırdı. İşte Gönül Dağı 59. bölüm 2. fragmanı...

    Gönül Dağı 59. bölüm 2. fragmanı İZLE

    Gönül Dağı 59. bölüm 2. fragmanı: Duyduk duymadık demeyin, Asuman ve Ramazan nişanlanıyor! #1


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