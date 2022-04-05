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Gönül Dağı 59. bölüm 2. fragmanı: Duyduk duymadık demeyin, Asuman ve Ramazan nişanlanıyor!

Gönül Dağı 59. bölüm 2. fragmanı: Duyduk duymadık demeyin, Asuman ve Ramazan nişanlanıyor!

Gönül Dağı'nın yayınlanan son fragmanında; Ramazan ve Asuman'ın nişanlandığı görüldü. Taner ve Zahide ise babalarına ne olduğuna dair meraka kapıldı ve gelişmeleri beklemeye başladı.