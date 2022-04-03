Gönül Dağı 59. bölüm fragmanı: Elif Kenan'ı reddetti, Taner'in babası İrfan ortaya çıktı!

Gönül Dağı dizisinin 59. bölüm fragmanında; Elif, Kenan'ın aşkını karşılıksız bıraktı. Asuman ve Ramazan cephesinde mutlu gelişmeler yaşanırken Taner'in babası İrfan'ın yaşadığı ortaya çıktı.

Yapımcılığını Ferhat Eşsiz'in, yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği TRT 1'in reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisi, içleri ısıtan sımsıcak hikayeleriyle cumartesi akşamlarını renklendirmeye devam ediyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu ve Ferdi Sancar gibi isimlerin yer aldığı Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisi, her bölümüyle beğeni topluyor.

Sevdanın hem hüzünlü hem de en güzel yanlarını izleyicilere başarılı bir şekilde aktaran Gönül Dağı dizisi, 2 Nisan Cumartesi akşamı 58. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Cumartesi akşamlarına damga vuran dizi, son bölümüyle de izleyicilerden tam not aldı. Son bölümün hemen ardından dizinin merakla beklenen 59. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan tanıtımda; Elif, ''Çok geç kaldık Kenan bey. Birbirimize yıllar yıllar boyu geç kaldık. Henüz o yolu yürümemişken geri dönmek ikimiz için de en iyisi. Çok özür dilerim.'' diyerek Kenan'ın aşkını karşılıksız bıraktı.

Öte yandan Asuman'ın babası Münir Başkan, Ramazan'a daha fazla uzatmadan Asuman'ı gelip istemelerini söyledı. Ramazan, duydukları karşısında sevinçten deliye dönerken babasını ikna edemedi.

Ağıtçı Hüseyin, ''O adam benden özür dilemeden o adamın kızını istemem.'' diyerek resti çekerken Ramazan'ın tepkisi izleyicileri güldürdü.

Selami'nin abisi İlhami, Taner'in babası İrfan'ın nerede olduğunu sordu. Düğüncü Muammer ise İrfan'ın yıllar önce öldüğünü söyledi.

İlhami'nin, ''Nasıl ya? Ben geçen sene gördüm. Köydeydi ya o.'' sözleri ise herkesi şoke etti. Gönül Dağı 59. bölüm fragmanı...

Gönül Dağı 59. Bölüm Fragmanı VİDEO

GÖNÜL DAĞI 58. BÖLÜM ÖZETİ

Gedelli'de Ramazan hazırlıkları son sürat devam ederken herkesi tatlı bir telaş sarmıştır. Bu, Kenan'ın ailesiyle geçireceği ilk Ramazan olacaktır. Başta Veysel olmak üzere amcaoğulları Kenan'ın Ramazanı tam anlamıyla yaşamasını sağlamak için kolları sıvar.

Rıfat'ın durumunun giderek kötüleşmesi ile Ciritçi Abdullah duruma müdahale eder. Ciritçi Abdullah ile çıktığı yolculuk, Rıfat'ta dengeleri değiştirecek. Öte yandan ablası ve abisinin gelmesiyle kendini miras davasının içinde bulan Selami, savaş zırhlarını kuşanır.