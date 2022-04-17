Gönül Dağı 61. bölüm frragmanı: Ciritçi Abdullah'ın büyük oğlu, Taner ve Zahide'nin babası İrfan çıkageldi!

Gönül Dağı dizisinin 59. bölüm fragmanında; Ciritçi Abdullah'ın büyük oğlu, Taner ve Zahide'nin babası İrfan sonunda ortaya çıktı. Abdullah dedenin ''Oğlum neredeydin sen?'' sözleri ise yürek burktu.

Yapımcılığını Ferhat Eşsiz'in, yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği TRT 1'in reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisi, birbirinden sıcak ve güzel hikayeleriyle cumartesi akşamlarını renklendirmeye devam ediyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu ve Ferdi Sancar gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi, her bölümüyle büyük ilgi görüyor.

Sevdanın hem hüzünlü hem de en güzel yanlarını izleyicilere başarılı bir şekilde aktaran Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisi, 16 Nisan Cumartesi akşamı 60. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Cumartesi akşamlarına damga vuran dizi, son bölümüyle de izleyicilerden tam not almayı başardı. Son bölümün hemen ardından dizinin merakla beklenen 61. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda; yaptıklarından pişman olan Muammer'in, ''Ben evlatlarımın babası değilim, karımın kocası değilim. Gözlerinde bir hiçim ben.'' sözleri dikkati çekti.

Ciritçi Abdullah, Divane'ye, ''Ben çıktım yola bir umut. Kadir Gecesi denk gelir mi nasibimize?'' diye sordu.

Divane ise, ''Arayana her gece Kadir Gecesi'dir Ciritçi Abdullah. Herkes aradığı kadar bulur.'' dedi.

Öte yandan Ciritçi Abdullah'ın büyük oğlu, Taner ve Zahide'nin babası İrfan sonunda ortaya çıktı.

İrfan'ı bir anda karşısında gören Abdullah dedenin, hüzünlü bir şekilde ''Oğlum neredeydin sen?'' deyişi, yürek burktu. İşte Gönül Dağı 61. bölüm fragmanı...

Gönül Dağı 61. Bölüm Fragmanı İZLE

Gönül Dağı 60. bölüm özeti

Şili’den gelen siparişleri yetiştirmeye çalışan amcaoğulları, ekibi büyütmeye karar verirler. Kasabalıların başvuruları arasından ekiplerine dahil edebilecekleri yeni insanlar ararlarken eski bir dosyanın karşılarına çıkmasıyla şoka uğrarlar. İşleri büyütme yolunda önlerine büyük bir taş koyan bu durumu çözmeye çalışan amcaoğulları nasıl bir maceraya sürükleneceklerdir?

Ramazan ve Asuman’ın sözlenmesi herkesi mutlu ederken, Hüseyin de Münir’le dünür olmanın coşkusu içindedir. Hüseyin’in nispeti karşısında iyice sinir olan Muammer de kendine makam sahibi bir dünür arayışına girer. Muammer’in bu telaşı, Kenan ve Elif ilişkisini nasıl etkileyecektir?

Bunun yanında Zahide ve Sefer de Emre’yi almaya giderler. Zahide için de kolay olmayan bu gelişmeye çocukların tepkisi ne olacaktır? Öte yandan Rıfat’ın durumu her geçen gün güçleşirken Hacer bu durumla ilgili nasıl bir yol izleyecektir?