Gönül Dağı 62. bölüm fragmanı: Ciritçi Abdullah'ın oğlu Taner'in babası Rıfat'ın yüzü...

Gönül Dağı'nın yayınlanan son fragmanında; Ciritçi Abdullah'ın gizemli tavırları dikkati çekerken, Taner'in babasına olan özleminin ve onunla ilgili kafa karışıklığının gitmediği görüldü.

"Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.

Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan dizide, her bölüm ayrı bir keyif veriyor.

Ailenin, aşkın ve dostluğun anlatıldığı dizi, dün ekrana gelen yeni bölümüyle yine kalplere dokunmayı başardı.

Dizinin dün yayınlanan yeni bölümü sonrası görücüye çıkan fragmanında; Ramazan'ın nişan hazırlıklarına başladığı görüldü.

Nişan hazırlıkları nedeniyle heyecanlanan ve kasabayı birbirine katan Ramazan, yine herkesi gülümseten anlara neden oldu.

Ramazan ve Asuman'ın nişanını Veysel düzenlemek isterken, Taner ise ilk çocuğunu kucağına saymak için gün sayıyor.

Ciritçi Abdullah'ın gizemli halleri, oğlu Rıfat'ın geri döndüğüne dair şüpheleri artırmaya başladı. İşte Gönül Dağı 62. bölüm fragmanı....

Gönül Dağı 62. bölüm fragmanı İZLE