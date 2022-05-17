Gönül Dağı 63. bölüm ön izleme: Rıfat'ın karısı Mihriban'ı kaçırmaya kalkan erkek kim?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin ön izlemesinde; Mihriban'ın kahveye giderken yolu kesildi. Mihriban'ı kaçırmaya çalışan erkeğin kim olduğu ise öğrenilemedi.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, birbirinden güzel sahneleri seyircisiyle buluşturmaya devam ediyor.

Aile, aşk ev dostluğun önemine vurgu yapılan dizi, Cumartesi akşamlarının reyting rekorları kıran projelerin başında yer alıyor.

Her bölümünde seyirciyi ekrana bağlayan dizinin yayınlanan ön izlemesinde Rıfat ve eşi Mihriban'ın sahneleri yer aldı.

Rıfat'ın yanında olmak isteyen ve ona destek olan Mihriban hem evde hem de kahvede çalışmaya başladı.

Evden çıkıp kahveye giderken önü kesilen Mihriban'ı rahatsız eden erkeğin kim olduğu öğrenilemedi.

Rıfat'ın görüdüğü ve dinlediği konuşmada, "Kocamı bırakmam" diyen ve kendisini kaçırmaya kalkan kişinin kafasına taşla vuran Mihriban, seyirciyi bir kez daha etkiledi.

Yeni bölümü iple çekilen dizide Rıfat'ın yavaş yavaş Mihriban'a aşık olacağı düşünülüyor. İşte Gönül Dağı 63. bölüm ön izleme...

Gönül Dağı 63. bölüm ön izleme İZLE