Petrol
113.09
-1.01%
Euro
16.75
3.15%
Dolar
15.89
2.25%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
474.749
0.02%
BTXN Coin
13.64
4.12%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Açık 22 C

    Gönül Dağı 63. bölüm ön izleme: Rıfat'ın karısı Mihriban'ı kaçırmaya kalkan erkek kim?

    TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin ön izlemesinde; Mihriban'ın kahveye giderken yolu kesildi. Mihriban'ı kaçırmaya çalışan erkeğin kim olduğu ise öğrenilemedi.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2022 - 20:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gönül Dağı 63. bölüm ön izleme: Rıfat'ın karısı Mihriban'ı kaçırmaya kalkan erkek kim?

    TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, birbirinden güzel sahneleri seyircisiyle buluşturmaya devam ediyor.

    Aile, aşk ev dostluğun önemine vurgu yapılan dizi, Cumartesi akşamlarının reyting rekorları kıran projelerin başında yer alıyor.

    Her bölümünde seyirciyi ekrana bağlayan dizinin yayınlanan ön izlemesinde Rıfat ve eşi Mihriban'ın sahneleri yer aldı.

    Rıfat'ın yanında olmak isteyen ve ona destek olan Mihriban hem evde hem de kahvede çalışmaya başladı.

    Evden çıkıp kahveye giderken önü kesilen Mihriban'ı rahatsız eden erkeğin kim olduğu öğrenilemedi.

    Rıfat'ın görüdüğü ve dinlediği konuşmada, "Kocamı bırakmam" diyen ve kendisini kaçırmaya kalkan kişinin kafasına taşla vuran Mihriban, seyirciyi bir kez daha etkiledi.

    Yeni bölümü iple çekilen dizide Rıfat'ın yavaş yavaş Mihriban'a aşık olacağı düşünülüyor. İşte Gönül Dağı 63. bölüm ön izleme...

    Gönül Dağı 63. bölüm ön izleme İZLE

    Gönül Dağı 63. bölüm ön izleme: Rıfat ın karısı Mihriban ı kaçırmaya kalkan erkek kim? #1


    İlginizi Çekebilir

    250 $ ile başladı hesabında şu an 8000 $ birikti!
    Milyoner Olan Türkler

    250 $ ile başladı hesabında şu an 8000 $ birikti!

    Thor nazara inanıyor
    Magazin

    Thor nazara inanıyor

    Bodrum'da çevreyi kirletenlerle mücadele sürüyor
    3. Sayfa

    Bodrum'da çevreyi kirletenlerle mücadele sürüyor

    Görüş Bildir