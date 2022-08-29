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    • Gönül Dağı 66. bölüm fragmanı: Taner perişan, bebeği hastanede bırakıp kaçtı! Dilek'in acısı unutulmuyor...

    Gönül Dağı 66. bölüm fragmanı: Taner perişan, bebeği hastanede bırakıp kaçtı! Dilek'in acısı unutulmuyor...

    TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin merakla beklenen 66. bölüm fragmanı yayınlandı.
    • 29.08.2022 - 08:53
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    Gönül Dağı 66. bölüm fragmanı: Taner perişan, bebeği hastanede bırakıp kaçtı! Dilek'in acısı unutulmuyor...

    TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, başladığı ilk günden itibaren izleyicilerin gönlünde taht kurdu.

    TRT ekranlarında yayınlanan ve ikinci sezonu geride bırakan dizi, Anadolu insanının hikayelerini ekrana taşıdı.

    Berk Atan, Ferdi Sancar, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Cihat Süvarioğlu ve Hazal Çağlar'ın yer adlığı dizi, sezon finali ile gözyaşlarına neden oldu.

    Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan'ın diziden ölerek ayrılması ve Taner karakterine hayat veren Berk Atan'ın oyunculuğu, günlerce konuşuldu.

    Sezon finaline giren Gönül Dağı'nın yeni sezonunda Taner'in bebeği ile olan yaşam mücadelesini izleyeceğiz.

    Bunun akabinde ise Asuman ve Ramazan'ın aşkı göz önünde olacak. Seyirciler bu aşka ve hikayelere doyacak.

    Gönül Dağı'nın 66. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Eskişehir'in Sivrihisar'da çekilen dizinin çekimleri geçtiğimiz hafta başladı.

    Dizinin çekimlerinin başlaması ile birlikte setten gelen fotoğraflar sevenlerini daha da heyecanlandırdı.

    Tüm bunlarının ardından gözler, dizinin 66. bölüm fragmanına çevrildi.

    İşte, heyecanla beklenen Gönül Dağı 66. Bölüm Fragmanı...

    Gönül Dağı 66. Bölüm Fragmanı

    Gönül Dağı 66. bölüm fragmanı: Taner perişan, bebeği hastanede bırakıp kaçtı! Dilek in acısı unutulmuyor... #1


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