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Gönül Dağı 68. bölüm 2. fragmanı: Cemile merdivenlerden yuvarlandı, bebeği kaybetti!

Gönül Dağı 68. bölüm 2. fragmanı: Cemile merdivenlerden yuvarlandı, bebeği kaybetti!

Gönül Dağı'nın yayınlanan fragmanında; Cemile'nin merdivenlerden düştüğü görülürken, Rıfat ise Meryem ile yeniden karşı karşıya geldi. Ancak bu defa Mihriban devreye girdi.