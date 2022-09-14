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    Gönül Dağı 68. bölüm 2. fragmanı: Cemile merdivenlerden yuvarlandı, bebeği kaybetti!

    Gönül Dağı'nın yayınlanan fragmanında; Cemile'nin merdivenlerden düştüğü görülürken, Rıfat ise Meryem ile yeniden karşı karşıya geldi. Ancak bu defa Mihriban devreye girdi.
    • 14.09.2022 - 11:57
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    Gönül Dağı 68. bölüm 2. fragmanı: Cemile merdivenlerden yuvarlandı, bebeği kaybetti!

    TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, üçüncü sezonu ile reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

    Yeni bölümleriyle herkesi ekran başına toplayan dizinin yayınlanan son fragmanı yine nefes kesti.

    68. bölümün 2. fragmanında; Asuman ve Ramazan'ın baş başa kalamadığı görüldü. Ramazan'ın ailesi eve iyice yerleşirken, Veysel ise Ankara'daki anlaşmayı tamamladı.

    Doktor Kenan evlenmek istediğini annesine açıklarken, bu karar ailede sevinç içerisinde karşılandı.

    Cemile ve Dişçi Musa cephesinde ise işler karışık. Dişçi Musa'nın yakasına yapışan ve arsanın parasını isteyen akrabası, eve girdi.

    Cemile karşısında tanımadığı bir adamı görünce çığlık atmaya başladı.Cemile kaçmak isterken merdivenlerden yuvarlandı ve bebeğini kaybetti. İşte Gönül Dağı 68. bölüm 2. fragmanı....

    Gönül Dağı 68. bölüm 2. fragmanı İZLE

    Gönül Dağı 68. bölüm 2. fragmanı: Cemile merdivenlerden yuvarlandı, bebeği kaybetti! #1


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