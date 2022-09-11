Gönül Dağı 68. bölüm fragmanı: Aylin'den Taner'e bomba teklif! Dilek tarih oldu

Gönül Dağı'nın yayınlanan yeni fragmanında; Aylin ve Taner'in birlikte çalışmaya başladığı görüldü. Cemile ve Veysel ise yeniden anne - baba olacak olmanın heyecanını yaşamaya başladı.

TRT ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni dizi Gönül Dağı, üçüncü sezonu ve yeni bölümleriyle devam ediyor.

Berk Atan, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Hazal Çağlar, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu ve Nazlı Pınar Kaya'nın başrolünde yer aldığı dizi, yeni bölümleriyle yine kalplere dokunmayı başardı.

Gülsim Ali'nin ayrılışının ardından Taner'in hüznü ve oğluyla olan hikayesi ekrana taşınırken, diziye Aylin karakteri ile Berfin Kıymaz dahil oldu.

Yayınlanan fragmanda ise Taner ve Aylin'in birlikte çalışmaya başladığı görüldü.Aylin, Taner'e yeniden başlamayı teklif etti.

Cemile ile Veysel yeniden bebeklerinin olacağını öğrenirken, Kaya Ailesi'nin miras davası ortalığı karıştıracak gibi duruyor.

Elif ve Kenan'ın evlenmek için hazırlıklara başlaması, Rıfat'ın iyileşmesi ise seyirciyi sevindiren detaylar oldu. İşte Gönül Dağı 68. bölüm fragmanı....

Gönül Dağı 68. bölüm fragmanı İZLE