Gönül Dağı 71. bölüm 2. fragmanı: Zahide ve Sefer'in acıtan ayrılığı...

Gönül Dağı'nın yayınlanan fragmanında; Sefer ve Zahide'nin arasının bozulduğu ve işin ayrılığa kadar gittiği görüldü. Veysel'i kurtaracak tek şahidin ise Çaycı Rıfat olduğu ortaya çıktı.

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrollerini üstlendiği Gönül Dağı, üçüncü sezonu ile devam ediyor.

şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan dizi, yeni sezonda da sahneleriyle kalplere dokunuyor.

Birbirinden güzel an ve hikayeleri seyirci ile buluşturan dizinin yayınlanan son fragmanı ise yürekleri burktu.

Yayınlanan son fragmanda; Zahide ve Sefer arasında soğuk rüzgarlar estiği görülürken, ayrılığın kıyısına gelindi.

Kızı Dilek'i kaybeden Gülsüm Öğretmen, Sefer ile duygusal bir konuşma yaptı ve onun ailesinden vazgeçmesini engellemeye çalıştı.

Kaya Ailesi'nin diğer fertleri Veysel'i hapisten kurtarmaya çalışırken, tek şahidin Çaycı Rıfat olduğu ortaya çıktı.

Çaycı Rıfat'ın "deli" olduğuna dair belgenin bozulmasını istemeyen ve şahitliğine engel olan annesi ise Kaya Ailesi'nin dünyasını yıktı. İşte Gönül Dağı 71. bölüm 2. fragmanı...

Gönül Dağı 71. bölüm 2. fragmanı İZLE