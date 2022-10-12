Gönül Dağı 72. bölüm 2. fragmanı: Silah patladı, Ramazan vuruldu!

Gönül Dağı'nın yayınlanan son fragmanında; Ramazan'ın onlara zarar vermek isteyenlerin evini bastığı ve o sırada silahların ateşlendiği görüldü.

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrollerini üstlendiği Gönül Dağı, üçüncü sezonu ile devam ediyor.

Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan dizi, yeni sezonda da izlenme rekorları kırıyor.

Yeni ve güçlü oyuncuı kadrosu ile her hafta farklı bir hikayeyi ekrana getiren dizinin 72. bölüm fragmanı ise Youtube üzerinden görücüye çıktı.

Youtube üzerinden yayınlanan fragmanda; Ciritçi Abdullah'ın Selma Öğretmen'i bulduğu ve onunla konuşmaya gittiği görüldü.

Hapishanede ağabeyi ile dertleşen ve gözyaşlarına boğulan Veysel'in çalıştığı yerde ise cinayet delili olarak bıçak bulundu.

Bıçağın Veysel'e ait olduğu söylenirken, Ramazan onlara zarar vermeye çalışanların evini bastı.

Evde silah sesleri duyuldu. O sırada eve gelen Ciritçi Abdullah, "Kimse benim soyuma katıl diyemez." dedi ve tokadı yapıştırdı.

Peki, Ramazan vuruldu mu? Ramazan öldü mü? İşte Gönül Dağı 72. bölüm 2. fragmanı..

Gönül Dağı 72. bölüm 2. fragmanı İZLE