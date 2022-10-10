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    Gönül Dağı 72. bölüm fragmanı: Asuman ve Ramazan kimi kaybetti?

    Gönül Dağı'nın yayınlanan son fragmanında; Veysel'in hapishanede olay çıkardığı ve hücreye atıldığı görüldü. Asuman'ın ağlayarak Ramazan'ı araması ise herkesi şoke etti.
    • 10.10.2022 - 11:54
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    Gönül Dağı 72. bölüm fragmanı: Asuman ve Ramazan kimi kaybetti?

    TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı'nın 72. bölüm fragmanı, Youtube üzerinden görücüye çıktı.

    Yayınlanan fragmanda; güneş taşıyan adamın kızını Ciritçi Abdullah'ın bulmak için harekete geçtiği görüldü.

    Kasabalı Veysel'in evini taşlayıp Doktor Kenan'ı döverken, Ramazan ise bu durum karşısında isyan etti.

    Hapishanede olay çıkaran ve kavga eden Veysel hücreye atılırken, ağlama krizine girmesi ise seyirciyi üzdü.

    Diğer yandan ağlayarak Ramazan'ı arayan ve babasının evine çağıran Asuman'ın başına ne geldiği merak edildi.

    Yeni sezona başladığından beri acıklı hikayeleri ekrana getiren Gönül Dağı'nda, "Asuman ve Ramazan kimi kaybetti?" sorusu seyircinin aklında yer edindi.

    Peki, Asuman ve Ramazan kimi kaybetti? İşte Gönül Dağı 72. bölüm fragmanı...

    Gönül Dağı 72. bölüm fragmanı İZLE

    Gönül Dağı 72. bölüm fragmanı: Asuman ve Ramazan kimi kaybetti? #1


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