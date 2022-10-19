Gönül Dağı 73. bölüm 2. fragmanı: Ve Selma Öğretmen Kaya Ailesi'ne girer

Gönül Dağı 73. bölüm 2. fragmanı: Ve Selma Öğretmen Kaya Ailesi'ne girer

Gönül Dağı'nın yayınlanan son fragmanında; Ciritçi Abdullah ile mahkemeye gelen Selma Öğretmen, Veysel'in olayında görgü tanıdığı olduğunu söyledi.

“Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı'ndan yeni fragman geldi.

Fragmanda; Kaya Ailesi'nin zor günleri devam ederken, kaybedilen at herkesi üzdü.

Ramazan ve Asuman birbirine sarılarak ağlarken, bir yandan ise katilin peşine düşüldü.

Veysel'i hapishaneden kurtarmak isteyenler, katilin kim olduğunu öğrenmeye çalıştı.

Bu esnada Ciritçi Abdullah'a giden Selma Öğretmen, görgü tanığı olduğunu söyledi.

İşte Gönül Dağı 73. bölüm 2. fragmanı...

Gönül Dağı 73. bölüm 2. fragmanı İZLE