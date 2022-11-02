Petrol
95.46
0.86%
Euro
18.4069
0.26%
Dolar
18.6164
0.16%
Altın
988.21
0.30%
Borsa
4055
0.00%
Bitcoin
384.899
-0.33%
BTXN Coin
10.28
-1.15%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Açık 9 C

    Gönül Dağı 75. bölüm 2. fragmanı: Serdar geri döndü, Elif Kenan'ı terk etti!

    Gönül Dağı'nın yayınlanan son fragmanında; Serdar'ın Elif'e mektup yazdığı görüldü. Mektuptan etkilenen Elif, Serdar'ı karşılamaya gidince ortalık karıştı.
    • 02.11.2022 - 09:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gönül Dağı 75. bölüm 2. fragmanı: Serdar geri döndü, Elif Kenan'ı terk etti!

    Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrollerini üstlendiği Gönül Dağı, 3. sezonu ile TRT ekranlarında devam ediyor.

    Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının hiklayesini anlatan dizi, son bölümleri ile yine ekran başına kilitledi.

    Yayınlanan son fragmanda; Kaya Ailesi'ni kız isteme telaşının sardığı görüldü.

    Doktor Kenan, Elif ile evlenmek istediğini söyledi ve kız isteme hazırlıklarına şimdiden başladı.

    Ciritçi Abdullah ise Selma Öğretmen'i babasının yanına getirdi ancak gerçekleri itiraf edemedi.

    Diğer yandan Kenan'ın hayallerini yıkacak bir olay meydana geldi. Serdar'dan mektup alan Elif'in aklı karıştı.

    Serdar'ın kasabaya geleceğini öğrenen Elif onu karşılamaya giderken, Doktor Kenan ise öğrendikleri ile yıkıldı.

    İşte Gönül Dağı 75. bölüm 2. fragmanı...

    Gönül Dağı 75. bölüm 2. fragmanı İZLE

    Gönül Dağı 75. bölüm 2. fragmanı: Serdar geri döndü, Elif Kenan ı terk etti! #1


    İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 65'e ulaştı
    Gündem

    İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 65'e ulaştı

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Tuvana Türkay'ın annesi
    Magazin

    Tuvana Türkay'ın annesi

    Görüş Bildir