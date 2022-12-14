- Haberler
- Medya Haberleri
- HASRET BİTİYOR! Gönül Dağı 78. Bölüm fragmanı yayınlandı! Gönül Dağı 78. bölüm fragmanı izle..
HASRET BİTİYOR! Gönül Dağı 78. Bölüm fragmanı yayınlandı! Gönül Dağı 78. bölüm fragmanı izle..
Gönül Dağı dizisinin 78. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde izleyiciyi bekleyen sürprizler..
- 14.12.2022 - 15:04
- Güncelleme : 14.12.2022 - 15:12
TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Gönül Dağı her hafta Cumartesi günleri yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor.
Dünya Kupası sebebiyle 2 haftadır yeni bölümü yayınlanmayan dizi bu Cumartesi 78. bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor.
Gerek hikayesi gerekse oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan Gönül Dağı dizisi aşk, dram ve heyecan dolu sahneleri ile sosyal medyada geniş yer buluyor.
İşte merakla beklenen Gönül Dağı dizisinin 78. bölüm fragmanı..