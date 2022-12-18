Petrol
79.26
-2.40%
Euro
19.7654
-0.29%
Dolar
18.652
0.05%
Altın
1.074
0.90%
Borsa
5214
0.49%
Bitcoin
318.610
0.42%
BTXN Coin
6.95
-6.08%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Gönül Dağı 79. bölüm fragmanı: Selma Öğretmen'den büyük fedakarlık

    Gönül Dağı'nın yayınlanan son fragmanında; Selma Öğretmen'in babasını kurtarmak için kan verdiği görüldü. Ciritçi Abdullah ise durum karşısında ne yapacağını şaşırdı.
    • 18.12.2022 - 12:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gönül Dağı 79. bölüm fragmanı: Selma Öğretmen'den büyük fedakarlık

    Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrollerini üstlendiği Gönül Dağı, 3 haftalık aradan sonra yeniden ekranlara döndü.

    Bozkırda yeşeren birbirinden güzel hikayeleri seyirci ile buluşturan dizi, 3 haftanın ardından yeniden zirveye yerleşti.

    İzleyenlerini ekran başına kilitleyen dizinin yayınlanan son fragmanı ise zaman zaman güldürdü zaman zaman da ağlattı.

    Fragmanda; Selma Öğretmen'in babasının hayatını kurtardığı ancak bundan haberi olmadığı görüldü.

    Durum karşısında ne yapacağını bilmeyen Ciritçi Abdullah ise hastanede baba ve kızını yalnız bıraktı.

    Yeni bir icaatın fitilini ateşleyen amcaoğulları, Yadirgar ile araba yarışmasına katılmaya karar verdi.

    Gönül Dağı 79. bölüm fragmanı...

    Gönül Dağı 79. bölüm fragmanı İZLE

    Gönül Dağı 79. bölüm fragmanı: Selma Öğretmen den büyük fedakarlık #1


    Zafer Partisi Çekmeköy teşkilatında toplu istifa
    Politika

    Zafer Partisi Çekmeköy teşkilatında toplu istifa

    Aslı'nın Açıklamaları Piyasada Yankı Uyandırdı!
    Advertorial

    Aslı'nın Açıklamaları Piyasada Yankı Uyandırdı!

    Bu yıl gözler Meclis'te olacak
    Gündem

    Bu yıl gözler Meclis'te olacak

    Görüş Bildir