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- Gönül Dağı 79. bölüm fragmanı: Selma Öğretmen'den büyük fedakarlık
Gönül Dağı 79. bölüm fragmanı: Selma Öğretmen'den büyük fedakarlık
Gönül Dağı'nın yayınlanan son fragmanında; Selma Öğretmen'in babasını kurtarmak için kan verdiği görüldü. Ciritçi Abdullah ise durum karşısında ne yapacağını şaşırdı.
- 18.12.2022 - 12:50
Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrollerini üstlendiği Gönül Dağı, 3 haftalık aradan sonra yeniden ekranlara döndü.
Bozkırda yeşeren birbirinden güzel hikayeleri seyirci ile buluşturan dizi, 3 haftanın ardından yeniden zirveye yerleşti.
İzleyenlerini ekran başına kilitleyen dizinin yayınlanan son fragmanı ise zaman zaman güldürdü zaman zaman da ağlattı.
Fragmanda; Selma Öğretmen'in babasının hayatını kurtardığı ancak bundan haberi olmadığı görüldü.
Durum karşısında ne yapacağını bilmeyen Ciritçi Abdullah ise hastanede baba ve kızını yalnız bıraktı.
Yeni bir icaatın fitilini ateşleyen amcaoğulları, Yadirgar ile araba yarışmasına katılmaya karar verdi.
Gönül Dağı 79. bölüm fragmanı...
Gönül Dağı 79. bölüm fragmanı İZLE