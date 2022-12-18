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Gönül Dağı 79. bölüm fragmanı: Selma Öğretmen'den büyük fedakarlık

Gönül Dağı 79. bölüm fragmanı: Selma Öğretmen'den büyük fedakarlık

Gönül Dağı'nın yayınlanan son fragmanında; Selma Öğretmen'in babasını kurtarmak için kan verdiği görüldü. Ciritçi Abdullah ise durum karşısında ne yapacağını şaşırdı.