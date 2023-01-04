Gönül Dağı 81. bölüm 2. fragmanı: İnce hastalığa yakalanan Halime ölüyor!

Gönül Dağı dizisinin yayınlanan son fragmanında hem hüzün hem de mutluluk yer aldı. Amcaoğulları yeni fikirlerle sevinirken, Halime'nin hastalığı ise Gedelli'yi hüzne boğdu.

Gönül Dağı'nın yayınlanan yeni fragmanı hüznü ve mutluluğu yine bir arada yaşattı. Bir yandan amcaoğullarının yeni fikirleri diğer yandan ise Halime'nin hastalığı.

Halime'nin hasta olduğunu öğrenen Taner ve Zahide gözyaşlarına boğuldu.Fragmanı izleyen seyirci de gözyaşlarını tutamadı.

Diğer yandan amcaoğulları para kazanmak ve icaatlarına devam etmek için, yeni fikirler üretmeye başladı.

Ancak Asuman ve Ramazan arasında çıkan kavga, herkesi üzdü.

Asuman ile parasal mevzular yüzünden kavga eden Ramazan, evi terk etti.Asuman ise gözyaşlarına boğuldu.

Gönül Dağı 81. bölüm 2. fragmanı İZLE