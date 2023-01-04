Petrol
80.44
-2.02%
Euro
19.9027
0.69%
Dolar
18.7399
0.10%
Altın
1.121
1.44%
Borsa
5609
0.00%
Bitcoin
319.883
0.38%
BTXN Coin
7.36
2.79%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Gönül Dağı 81. bölüm 2. fragmanı: İnce hastalığa yakalanan Halime ölüyor!

    Gönül Dağı dizisinin yayınlanan son fragmanında hem hüzün hem de mutluluk yer aldı. Amcaoğulları yeni fikirlerle sevinirken, Halime'nin hastalığı ise Gedelli'yi hüzne boğdu.
    • 04.01.2023 - 11:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gönül Dağı 81. bölüm 2. fragmanı: İnce hastalığa yakalanan Halime ölüyor!

    Gönül Dağı'nın yayınlanan yeni fragmanı hüznü ve mutluluğu yine bir arada yaşattı. Bir yandan amcaoğullarının yeni fikirleri diğer yandan ise Halime'nin hastalığı.

    Halime'nin hasta olduğunu öğrenen Taner ve Zahide gözyaşlarına boğuldu.Fragmanı izleyen seyirci de gözyaşlarını tutamadı.

    Diğer yandan amcaoğulları para kazanmak ve icaatlarına devam etmek için, yeni fikirler üretmeye başladı.

    Ancak Asuman ve Ramazan arasında çıkan kavga, herkesi üzdü.

    Asuman ile parasal mevzular yüzünden kavga eden Ramazan, evi terk etti.Asuman ise gözyaşlarına boğuldu.

    Gönül Dağı 81. bölüm 2. fragmanı İZLE

    Gönül Dağı 81. bölüm 2. fragmanı: İnce hastalığa yakalanan Halime ölüyor! #1


    İstanbul Havalimanı 2022'de Avrupa'nın zirvesinde
    Gündem

    İstanbul Havalimanı 2022'de Avrupa'nın zirvesinde

    İzmir'de 113 göçmen kurtarıldı
    İç Haber

    İzmir'de 113 göçmen kurtarıldı

    Aslı'nın Bulduğu Yeni Kazanç Yöntemi %100 Başarılı
    Advertorial

    Aslı'nın Bulduğu Yeni Kazanç Yöntemi %100 Başarılı

    Görüş Bildir