Gönül Dağı 81. bölüm fragmanı: Taner aşık oluyor! Ali bebek babasının gözünü açıyor!

Gönül Dağı 81. bölüm fragmanı: Taner aşık oluyor! Ali bebek babasının gözünü açıyor!

TRT1'in en sevilen dizilerinden Gönül Dağı, uzun bir aradan sonra bomba gibi geldi. Yılbaşında reytingleri alt üst eden dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrollerini üstlendiği Gönül Dağı, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan dizinin yeni fragmanı da ilgi çekmeyi başardı.

TRT1 ekranlarında yayınlanan, her bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Gönül Dağı dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde Halime, Zahide’ye Taner’i evlendirmeleri gerektiğini, Ali’nin de bir annesinin olacağını söyledi.

Taner’in Selma öğretmenle tanışma anı ekranlara damga vurdu. Yeni bir aşk hikayesinin başlaması Gönül Dağı izleyicilerini heyecanlandırdı.

Yeni bölümde neler olacak?

Yeni bölümde ise Taner’in annesi Halime, artık onlara bakamayacaklarını söylüyor. Taner ise bundan sonra yük olmayacaklarını dile getiriyor.

Ardından Taner, Dilek’in annesi olan Gülsüm Öğretmen’in evine gidiyor. Ancak fragmanın son sahnesinde gördükleri onu çok duygulandırıyor.