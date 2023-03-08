Gönül Dağı 88. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Taner, Selma öğretmenin sırrını öğreniyor! TRT 1 ekranlarında reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisinden yeni fragman geldi. Selma Öğretmen'in Taner ile yaptığı konuşma dikkat çekti. O büyük sır ne? İşte Gönül Dağı 88. bölüm 2. fragmanı...

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrollerini üstlendiği Gönül Dağı, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan dizinin yeni fragmanı da ilgi çekmeyi başardı.

Dizinin son bölümünde Selma, Divane’nin kızına ulaşmak için ipuçları araştırıyor. Dursun Çavuş’a ulaşan Selma, sırrı bilen tek kişinin tanıdığı olduğunu öğreniyor.

Diğer yandan nikahın son anda iptal olmasını hazmedemeyen Yasemin, Kaya Ailesi'ni rahatsız etmeye devam ediyor. Taner bu durumda ne tepki verecek?

Yeni bölüm fragmanında ise Taner, Selma’nın bir sırrı olduğunu öğreniyor. Selma sırrını Taner’e anlatacak mı? İşte yeni bölüm fragmanı…

Gönül Dağı 88. bölüm 2. fragmanı