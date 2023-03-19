Gönül Dağı 90. bölüm fragmanı: "Ramazan’la biz birbirimize olan inancımızı kaybettik" TRT 1 ekranlarında reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisi, dün akşamki bölümüyle ekranlara damga vurdu. Yeni bölümü merak konusu olurken diziden ilk fragman geldi. Ramazan ve Asuman'ın büyük aşkı bitiyor mu? İşte Gönül Dağı 90. bölüm fragmanı...

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrollerini üstlendiği Gönül Dağı, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan dizinin yeni fragmanı da ilgi çekmeyi başardı.

Ciritçi, Taner ve Selma güneş tutulması sonrası Divane'yi ararlar. Divane'yi sağ bir şekilde bulabilecekler midir?

Veysel ve Cemile, Dişçi Musa'nın hastalık belirtilerinin artmasıyla endişelenirler. Kenan'ın da yardımıyla Dişçi Musa'yı doktora gitmeye ikna edebilecekler midir?

Baba evine dönen Asuman'ın Ramazan'la arasının düzelmesi için Kaya Ailesi devreye girer. Aile toplantısının ardından Asuman'la Ramazan'ın arası daha da kötü olur.

Asuman, beklemediği bir haber öğrenir. Asuman'ın öğreneceği haber nedir? Ramazan ve Asuman aşkı bitiyor mu? İşte yeni bölüm fragmanı…

Gönül Dağı 90. bölüm fragmanı