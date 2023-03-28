Gönül Dağı 91. bölüm 2. fragman! Hastaneye kaldırılan Taner'den kötü haber: "Yetiştirememiş miyim?" Her hafta heyecanla izlenen ve reytinglerde zirveye oturan TRT1 dizisi Gönül Dağı, izleyicilerini korkuttu. Yeni bölümde kayalıklardan düşen Taner ameliyata alınmıştı. Peki Taner yaşayacak mı? İşte Gönül Dağı 91. bölüm 2. fragmanı...

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrollerini üstlendiği Gönül Dağı, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan dizinin yeni fragmanı da ilgi çekmeyi başardı.

Gönül Dağı son bölümde Ramazan ve Asuman’ın arası iyice bozulmuştu. Asuman kasabadan ayrılmaya karar vermişti. Peki yeni bölümde neler olacak?

Yeni fragman geldi!

Dizinin yeni bölüm fragmanında Asuman hamile olduğunu öğreniyor ve bu sayede Ramazan ile araları düzeliyor.

Taner ve Selma öğretmen aradıkları mantarı kayalıkların tepesinde buluyor. Taner’in kayalıklardan düşmesi üzerine Selma öğretmen onu hastaneye götürüyor.

Selma Öğretmen’in “Ben taşıyamadım, yetiştirememiş miyim?” sözleri damga vurdu. Peki Taner yaşayacak mı? İşte yeni bölüm fragmanı…

Gönül Dağı 91. bölüm 2. fragman