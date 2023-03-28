Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrollerini üstlendiği Gönül Dağı, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.
Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan dizinin yeni fragmanı da ilgi çekmeyi başardı.
Gönül Dağı son bölümde Ramazan ve Asuman’ın arası iyice bozulmuştu. Asuman kasabadan ayrılmaya karar vermişti. Peki yeni bölümde neler olacak?
Yeni fragman geldi!
Dizinin yeni bölüm fragmanında Asuman hamile olduğunu öğreniyor ve bu sayede Ramazan ile araları düzeliyor.
Taner ve Selma öğretmen aradıkları mantarı kayalıkların tepesinde buluyor. Taner’in kayalıklardan düşmesi üzerine Selma öğretmen onu hastaneye götürüyor.
Selma Öğretmen’in “Ben taşıyamadım, yetiştirememiş miyim?” sözleri damga vurdu. Peki Taner yaşayacak mı? İşte yeni bölüm fragmanı…