Gönül Dağı 92. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Taner ölmeye yemin etmiş... Aşk başlamadan bitecek mi? Cumartesi akşamlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinden yepyeni fragman geldi. Selma Öğretmen ve Taner arasındaki duygular tam açığa çıkacakken, Taner'in başı beladan kurtulmuyor. Aşk başlamadan bitecek mi? İşte yeni bölüm fragmanı...

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrollerini üstlendiği Gönül Dağı, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan dizinin yeni fragmanı da ilgi çekmeyi başardı.

Gönül Dağı son bölümde Taner kayalıklardan düşmüş, hastaneye kaldırılmıştı. Sağlıklı bir şekilde taburcu olan Taner ve Selma Öğretmen arasında bir şeyler olacak mı?

Yeni bölümde neler olacak?

Dizinin yeni bölüm fragmanında Taner ve Selam aşkı yavaş yavaş işleniyor. Diğer yandan Cemile, Veysel’i eve çağırıyor ve canının roket çektiğiniz söylüyor.

Cemile ve Veysel’in sahneleri fragmana damga vururken, Taner’in başı beladan kurtulmuyor. Geçtiğimiz hafta kayalıklardan düşen Taner, bu kez füze ile yaralanıyor. İşte yeni bölüm fragmanı…

Gönül Dağı 92. bölüm 2. fragmanı