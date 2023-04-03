Gönül Dağı 92. bölüm fragmanı yayınlandı: Aşk filizleniyor, duygular ortaya çıkıyor! TRT 1 ekranlarında reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisinden yeni bölüm fragmanı geldi. Fragmanda kaza geçiren Taner ve Selma öğretmenin yakınlaşması izleyicileri heyecanlandırdı. Peki duygular ortaya nasıl çıkacak? İşte Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı...

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrollerini üstlendiği Gönül Dağı, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan dizinin yeni fragmanı da ilgi çekmeyi başardı.

Gönül Dağı son bölümde Taner kayalıklardan düşmüş, hastaneye kaldırılmıştı. Peki Selma öğretmen Taner’i yetiştirdi mi? Taner iyileşecek mi?

Yeni bölümde neler olacak?

Dizinin yeni bölümünde hastaneden taburcu olan Taner, sağlığına kavuşuyor. Diğer yandan Selma öğretmen, Taner'e karşı olan duygularını daha fazla gizleyemiyor.

Peki duygular açığa çıkacak mı? Taner ve Selma Öğretmen arasında neler olacak? İşte yeni bölüm fragmanı...

Gönül Dağı 92. bölüm fragmanı