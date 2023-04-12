Gönül Dağı 93. bölüm 2. fragmanı: Selma Öğretmen ve Taner aşkına Dilek engeli! Dönüyor mu? Gönül Dağı dizisinin yayınlanan yeni fragmanında; Selma Öğretmen'in büyük bir özlemle Taner'i beklediği görüldü. Ancak Taner, Dilek'in acısı ve hasretiyle yaşamaya devam edecek gibi duruyor.

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, yeni bölümleriyle devam ediyor. Reyting rekorları kıran ve Gülsim Ali'nin ayrılığından sonra farklı karakterlerle devam eden dizi, herkesi etkiliyor. Cumartesi günlerine ambargo koyan dizinin yayınlanan yeni fragmanı ise bir kez daha dikkati çekti. Yayınlanan fragmanda; Taner'in hala daha Dilek'i özlediği ve onun acısıyla yaşadığı öğrenildi. Gülsüm Öğretmen, Dilek'e dair anıları anlatırken, Selma Öğretmen'in özlemle Taner'e bakması da dikkati çekti. Diğer yandan ise kasabalılar Elif ve Kenan'ın nikah kıydığını öğrendi. Herkesi sevince boğan bu haberin etkisi ise kısa sürdü.