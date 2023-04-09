Gönül Dağı 93. bölüm fragmanı yayınlandı! Selma Öğretmen aşkını ilan ediyor! TRT 1 ekranlarında reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisi, dün akşamki bölümüyle izleyicileri televizyona kilitledi. Selma Öğretmen'in duygularına karşı koyamamasının ardından yeni bölümde yaşanacaklar merak konusu olmuştu. İşte diziden ilk fragman geldi.

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrollerini üstlendiği Gönül Dağı, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan dizinin yeni fragmanı da ilgi çekmeyi başardı.

Gönül Dağı son bölümde Taner, roket icat etmişti. Bu icat başarılı olacak mı? Diğer yandan Selma Öğretmen, Taner’e olan duygularının farkına varıyor. Peki Taner’e söyleyecek mi?

Yeni bölümde neler olacak?

Taner’in yaptığı raket başarılı oldu. Taner onun heyecanıyla dolup taşarken beklemediği bir anda beklemediği bir haber alır.

Taner’le konuşmaya karar veren Selma Öğretmen, sonunda Taner’e olan hislerini söyler. Peki Taner bu duruma ne diyecek?