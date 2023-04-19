Gönül Dağı 94. bölüm 2. fragmanı seyircileri duygulandırdı! "Sensiz ilk bayramımız..." TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni bölüm fragmanıyla izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Taner'in Ali bebekle dertleşmesi fragmana damga vurdu. İşte yürekleri dağlayan yepyeni fragman...

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrollerini üstlendiği Gönül Dağı, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan dizinin yeni fragmanı da ilgi çekmeyi başardı.

Dizinin son bölümünde amcaoğulları ve Selma Öğretmen’in mantarlarla yaptıkları icat, medya tarafından duyuruldu. Yeni bölümde ise bayram heyecanı yaşanacak.

Yeni bölümde neler olacak?

Gönül Dağı dizisinin yeni bölümünde bütün kasaba bayram heyecanı yaşayacak. Taner, Dilek’in olmayışıyla duygusal anlar yaşayacak.

Taner’in oğlu Ali bebek için söylediği, “Ben artık kendimi düşünmüyorum. Bu çocuk annesinin elini hiçbir zaman öpemeyecek ona üzülüyorum” sözleriyle duygu dolu anlar yaşattı. İşte yeni bölüm fragmanı…