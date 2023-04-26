Gönül Dağı 95. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kenan'ın kardeşi Selma Öğretmen'e göz koyuyor... TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni bölümüyle izleyicileri televizyona kilitleyecek. Selma Öğretmen ve Taner aşkı tam olarak başlamadan araya Kenan'ın kardeşi girecek. İşte Gönül Dağı 95. bölüm 2. fragmanı...

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrollerini üstlendiği Gönül Dağı, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan dizinin yeni fragmanı da ilgi çekmeyi başardı.

Dizinin son bölümünde kasabada başlayan gariplikler izleyicileri merak ettirdi. Diğer yandan Elif ve Kenan’ın nikahı bütün kasabayı sevindirdi.

Yeni bölümde neler olacak?

Gönül Dağı’nın yeni bölümünde Elif ve Kenan sonunda evleniyor. Kasabada yapılan düğünleri ekranlara damga vuruyor.

Diğer yandan Kenan ve Elif’in düğünü için kasabaya gelen Kenan’ın kardeşi, ortalığı karıştırmaya devam edecek.

Taner ve Selma Öğretmen arasında duygusal yakınlaşma başlarken, Kenan’ın kardeşi araya girecek ve Selma Öğretmen’e göz koyacak.