Gönül Dağı 95. bölüm fragmanı seyircileri şaşırttı! Veysel öldü mü? "Veysel'i ben sandılar" TRT 1 ekranlarında reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisinden yeni bölüm fragmanı geldi. Başı beladan kurtulmayan Veysel, öldürüldü mü? Yeni bölüm fragmanı izleyicileri şaşkına çevirdi. İşte Gönül Dağı 95. bölüm fragmanı...

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrollerini üstlendiği Gönül Dağı, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan dizinin yeni fragmanı da ilgi çekmeyi başardı. Dizinin son bölümünde kasabada başlayan gariplikler izleyicileri merak ettirdi. Diğer yandan Elif ve Kenan’ın nikahı bütün kasabayı sevindirdi. Yeni bölümde neler olacak? Dizinin yeni bölümünde nikah için Kenan’ın kardeşi kasabaya geliyor. Diğer yandan Veysel, bir anda ortadan kayboluyor. “Kesin Veysel’in başına bir iş açtı bu adam” sözleri fragmana damga vurdu. İşte Gönül Dağı 95. Bölüm fragmanı…