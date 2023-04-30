Gönül Dağı 96. bölüm fragmanı heyecan yarattı! Taner ve Selma Öğretmen aşkı filizleniyor...

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrollerini üstlendiği Gönül Dağı, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.
Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan dizinin yeni fragmanı da ilgi çekmeyi başardı.
Dizide Kenan ve Elif’in düğünü kasabayı sevindirirken Selma Öğretmen ve Taner arasında yaşanacaklar merak ediliyordu.
Yeni bölümde neler olacak?
Kenan’ın üvey kardeşinin kasabaya gelmesiyle tehlikeler başlayacaktır. İlk olarak Selma Öğretmen’e gözünü dikmiştir.
Taner, Selma Öğretmen’le konuşmaya karar verir. Peki Taner, Selma Öğretmen’e ne diyecek? İşte Gönül Dağı 96. bölüm fragmanı…