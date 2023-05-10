Gönül Dağı 97. bölüm 2. fragmanı izleyicileri duygulandırdı! Taner'in gidişi Selma Öğretmen'i kahredecek... Başrolünde Berk Atan’ın yer aldığı Gönül Dağı dizisi, TRT 1 ekranlarında reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Taner’in gidişiyle alt üst olacak diziden yeni fragman geldi. Selma Öğretmen ne yapacak? İşte Gönül Dağı 97. bölüm 2. fragmanı…

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrollerini üstlendiği Gönül Dağı, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

Yazar Mustafa Çiftçi’nin bozkır hikayelerinden esinlenerek çekilen dizinin yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini ise Yahya Samancı üstlenmektedir. Senaryosunu ise Ali Asaf Elmas, Mustafa Becit ve Teoman Gök kaleme alıyor.

Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan dizinin yeni fragmanı da ilgi çekmeyi başardı.

Yeni bölümde neler olacak?

Dizinin yeni bölümünde Taner ve amcaoğullarının icadı için gerekli imkan sağlanamayacak. Bunun üzerine Taner kendisine verilen teklifi kabul edecek. Taner kasabayı terk edecek mi?

Taner ve amcaoğullarının kasabadan gideceklerini öğrenen Selma Öğretmen, izleyicilere duygu dolu anlar yaşatacak.

Gönül Dağı 97. bölüm 2. fragman