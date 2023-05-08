Gönül Dağı 97. bölüm fragmanı yayınlandı: Teklife 'evet' dedi! Taner, kasabayı terk ediyor... TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi son bölümüyle nefes kesti. Diziseverler Gönül Dağı'nın yeni bölümünü merak ederken beklenen fragman geldi. Taner'in "Biz düşündük, teklifinizi kabul ediyoruz" sözleri fragmana damga vurdu. İşte Gönül Dağı 97. bölüm fragmanı...

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrollerini üstlendiği Gönül Dağı, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan dizinin yeni fragmanı da ilgi çekmeyi başardı.

Dizide Kenan ve Elif’in düğünü kasabayı sevindirirken Selma Öğretmen ve Taner arasında yaşanacaklar merak ediliyordu.

Yeni bölümde neler olacak?

Dizinin yeni bölümünde “Bu şartlarda ve bu imkanlarda bir roket yapabilmeniz imkansız” sözleri Taner’i şoke etti.

Hayal kırıklığına uğrayan Taner, yeni bir teklifle karşılaşır. Bir süre sonra teklifi kabul etmesi ve İstanbul’a gidecek olması izleyicileri şaşırttı. İşte yeni bölüm fragmanı…