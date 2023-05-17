Gönül Dağı 98. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Taner'in boşluğu dolmuyor "Ya hasret?" Her cumartesi TRT1 ekranlarında reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisinden yeni fragman geldi. Amcaoğullarının kasabadan gidişiyle herkes hasret çekiyor. Peki Selma öğretmen ne yapacak? İşte Gönül Dağı 98. bölüm 2. fragmanı...

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrollerini üstlendiği Gönül Dağı, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Yazar Mustafa Çiftçi’nin bozkır hikayelerinden esinlenerek çekilen dizinin yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini ise Yahya Samancı üstlenmektedir. Senaryosunu ise Ali Asaf Elmas, Mustafa Becit ve Teoman Gök kaleme alıyor. Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan dizinin yeni fragmanı da ilgi çekmeyi başardı. Yeni bölümde neler olacak? Gönül Dağı dizisinde amcaoğullarının gidişi geride bıraktıklarını üzer. Kasabadan ayrılışlarının hemen ardından hasret duygusuyla yanıp tutuşurlar. Dizide Ciritçi Abdullah’ın “Ayrılık bu toprakların türküsü. Dağ taş hep aynı türküyü söyler” sözleri fragmana damga vurdu. İşte Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı… Gönül Dağı 98. bölüm 2. fragmanı